Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasının tarihi açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasının tarihi açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen diplom iptal davası 11 Eylül'de görülecek.

18 Mart'ta diploması iptal edilen ve 19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İmamoğlu'nun dava kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih ise açıklandı. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul Çağlayan 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.

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