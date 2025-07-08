Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasının tarihi açıklandı

18 Mart'ta diploması iptal edilen ve 19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İmamoğlu'nun dava kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih ise açıklandı. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul Çağlayan 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.