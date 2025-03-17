Ekrem İmamoğlu’na yeni soruşturma! Yandaş yazardan olay olacak yazı...

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında yargılanıyordu. Bir süredir köşesinde İmamoğlu’nun diplomasını kaleme alan Yandaş yazar Nedim Şener, açılan soruşturmanın genişletildiği belirterek, yeni bir şoruşturmanın açıldığını öne sürdü. Şener, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı ayrıca TCK’nın 220’nci maddesine göre de genişletmiş durumda” dedi.

ŞENER, İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASINA YÖNELTİLEN SUÇLARIN GENİŞLETİLDİĞİNİ YAZDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. Soruşturmaya ilişkin ise yandaş kalem Hürriyet yazarı Nedim Şener’den çarpıcı açıklamalar geldi. Şener, İmamoğlu’nun diplomasına yöneltilen suçların genişletildiğini yazısında belirtti.

TCK’NIN 220’NCİ MADDESİNE GÖRE DE GENİŞLETMİŞ DURUMDA

Şener, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma Türk Ceza Kanunu (TCK) “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunu düzenleyen 204’üncü maddesine göre yürütüldüğünü söylerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı ayrıca TCK’nın 220’nci maddesine göre de genişletildiğini iddia etti. Şener’in yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

“204. madde şöyle: “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

'ÖRGÜT' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı ayrıca TCK’nın 220’nci maddesine göre de genişletmiş durumda. TCK’nın 220’nci maddesi de şöyle: “Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Soruşturma konularına göre ortada organize bir şekilde resmi belgede sahtecilik suçlaması var.”

NE YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.