Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında yeni gelişme! Saray’a yakın yandaş kalem açıkladı…

Yandaş kalem Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili gelişmeler hızlandı. İstanbul Üniversitesi’nin bugün raporunu tamamlayıp, İşletme Fakültesi’ne göndermesi bekleniyor” dedi.

SELVİ: EKREM İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASINI İPTAL ETMESİ BEKLENİYOR

Hakkında 6 soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na son olarak sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması açılmıştı. İmamoğlu’nun diploma soruşturmasına ilişkin; yandaş yazar Abdülkadir Selvi, bomba bir iddiada bulundu. Selvi ‘İmamoğlu’nun diplomasında yeni gelişme’ başlıklı köşe yazısında flaş açıklamalarda bulundu. Selvi’nin yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

“İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor. İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor.”

“İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olur?” sorusuna ise Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmaz. Çünkü cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek öğretim mezunu olma şartı bulunuyor” dedi.

İMAMOĞLU İFADE VERMİŞTİ

22 yıllık AKP iktidarlığını sona erdiren, geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükselen CHP, bir süredir elinde bulundurduğu belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlarla gündeme geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında altıncı soruşturmada açılmıştı. Sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu, 26 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi’ne giderek ifadesini vermişti.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası