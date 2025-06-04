Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden rektöre soruşturma

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında YÖK'ün soruşturma başlattığı iddia edildi. Zülfikar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sürecinde yoğun eleştiriye uğramıştı.

tv100.com yazarı Fuat Uğur’un haberindeki iddialara göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, mali ve idari işleri kapsayan usulsüzlük ve hukuk dışılıklarla ilgili başlatıldığı iddia edilen soruşturma gereğince ortaya çıkan sorular, yanıtlanması için Rektör Zülfikar'a maddeler halinde gönderildi.

İddiaya göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarık Yarılgaç toplam 10 maddeden oluşan soruşturma konusuyla ilgili tarafların açıklamaları ve bu açıklamaların dayanağı olacak bilgi ve belgeleri her iki isimden 15 gün içerisinde istedi.

Kurban Bayramı tatilini birleştirerek ailesiyle birlikte 10 günlüğüne ABD'de tatilde olan Rektör Bülent Zülfikâr’ın istenen bilgi ve belgeleri ne zaman göndereceği bilinmiyor.

İddiaya göre, CİMER başvuruları üzerine yapılan inceleme sonuçlarının dökümünü yapan rapora göre, Rektör Osman Bülent Zülfikâr’ın suçlandığı konular arasında dikkati çeken iki madde yer aldı. Bunlardan birincisi daha fazla ücret almak için Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınmasına karar alınması iddiası.

Diğer iddia ise tasarruf tedbirlerine ve üniversitenin ses sistemi olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılması iddiası.

Habere göre iddialar şöyle:

1. Yapılan yemek ihalesinde hizmet araçlarından 34 GIC 581 Rektör ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık tarafından özel işlerde kullanılmaktadır.

2. Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemeği SKS den gitmektedir.

3. Mönü değişikliği ve personel değişikliği idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

4. Yemek sayısından fazla kart basımı yapılarak (Rektörlük harcamaları için) firmaya ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

5- Dr. Safiye Ali Yurduna alınan malzemeler ve demirbaşlardan, başta bazalar olmak üzere sapa sağlam ve birkaç yıllık olmasına rağmen depolama yerine demirbaştan düşülüp atılmıştır.

6- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun, hizmet alımı yapılarak bir personel alımı yapılmasına karar vermesine rağmen kendi tanıdığı, sosyal tesisler eski işçisi ve işten atılarak tazminatları ödenmiş Bülent Saygılı’yı usulsüz olarak sosyal tesisler kadrosundan işe aldırarak kamuyu zarara uğratmıştır.

7- Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması için karar aldırmıştır (daha fazla ücret alabilmek için).

8- Tasarruf tedbirlerine ve kendi ses sistemimizin olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılmıştır.

9- Yine aynı Ankara firmasına bizim yıllardır kendimizin bilgi işlemle ve kendi personelimizle yaptığımız sosyal medya hesaplarının yönetimine ve bakımına 3 milyon gibi afaki bir ödeme yapılmıştır.

10- Yapılan usulsüz atama, mahkeme kararlarına uymama ve görevi kötüye kullanmadan dolayı kurumu bekleyen ciddi tazminat ödemeleri vardır ve bunlarla kamu zararı oluşacaktır.