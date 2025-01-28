Ekrem İmamoğlu'nun Bahçeli'ye 'sandık' cevabı sosyal medyayı salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi'nin Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"EVİNE YOLLAMAK ZAMANI GELMİŞTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında dün kendini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. İmamoğlu, "Onun için açık ve net söylüyorum. Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollamak zamanı gelmiştir. Bu çok net. Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi ifade ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da biliyorum.Ve biz bunun en güzel, en değerli ispatını da söylediğim gibi İstanbul'da 2019'dan beri bütün Türkiye'ye hatta dünyaya ilham olacak şekilde demokrasi ve hukuk mücadelesi de vererek halkıyla birlikte neler başarabildiğini göstermiş, ispat etmiş bir toplumuz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, İmamoğlu’nun Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısını hedef alarak, "Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır" demişti. Ayrıca Bahçeli, "İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir" ifadelerini kullanmıştı.