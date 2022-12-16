İlhan Cihaner İmamoğlu'nun görevden alınmasının hukuken mümkün olmadığını açıkladı

Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP milletvekili Avukat İlhan Cihaner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin olarak, "Bu mahkûmiyet nedeniyle, 'görevden alma' hukuken mümkün değil, tartışılamaz bile. Çünkü suç, 'görevle ilgili' değil" değerlendirmesini yaptı.

ÖZKİRAZ ERDOĞAN'IN İBB BAŞKANLIĞI İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ İSMİ AÇIKLADI

Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, kararın ardından, "Görevden almaya onay çıkarsa RTE, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'i İBB başkanı yapmak istiyormuş çünkü bu sert geçişi, 'beyefendi bir figürle' yumuşatmak istiyormuş. Sonuç ne olursa olsun AKP kendi ayağına sıktı. Ayaklarına dolaşacak" yorumunu yaptı.

CİHANER "MÜMKÜN DEĞİL" DEDİ

Cihaner ise Kemal Özkiraz'ın twitter paylaşımını alıntıladı; kararın "görevle" ilgili olmadığını savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mahkumiyet nedeniyle “görevden alma” hukuken mümkün değil, tartışılamaz bile. Çünkü suç “görevle ilgili” değil. Bu boyutta bir hukuk dışılığın -iktidar tarafından bile- göze alınabilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunun dillendirilmesi bile yanlış bence."