Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına CHP'li Salıcı'dan sert tepki

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına CHP'li Salıcı'dan sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "İmamoğlu üzerinden tüm Türkiye’ye 'Susun, muhalefet yapmayın' denilmektedir. Bu tehlikeli oyun, demokrasimizi ve toplumsal barışımızı sınamaktadır'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "İmamoğlu üzerinden tüm Türkiye’ye "Susun, muhalefet yapmayın" denilmektedir. Bu tehlikeli oyun, demokrasimizi ve toplumsal barışımızı sınamaktadır'" dedi.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "'Her ülkede iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet olur. Ekrem İmamoğlu üzerinden tüm Türkiye’ye "Susun, muhalefet yapmayın" denilmektedir. Bu tehlikeli oyun, demokrasimizi ve toplumsal barışımızı sınamaktadır. Başkanlık sisteminde her şey bir kişinin bekası için organize edilmektedir. Yargı mekanizması, siyasi bir sopa olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Halkın iradesine darbe yapılmaktadır. Tarih, zorbalığın karşısında adalet için örgütlenenleri yazacaktır'" değerlendirmesinde bulundu.

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