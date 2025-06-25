Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.
İmamoğlu, 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Ekrem İmamoğlu 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.