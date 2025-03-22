Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diploması 18 mart tarihinde iptal edildi. Diplomanın iptaline tepkiler sürerken 1 gün sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. Öte yandan İmamoğlu dışında 90 kişi daha gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sokaklara döküldü. Yapılan eylemlere polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİNE BAŞLANDI

Öte yandan iki ayrı soruşturmadan gözaltına alınan İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi, bugün saat 19:30'da Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, 91 kişinin ifadelerini almaya başladı.