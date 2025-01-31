Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelirken binlerce kişi tarafından sloganlarla desteklendi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi başladı.

ANKA'dan gelen bilgiye göre; İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladığında, ifadenin alınacağı katta izdiham yaşandı. Çok sayıda avukat koridorda kurulan Çevik Kuvvet barikatı önünde uzun süre bekletildi.

İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı, ifadenin alınacağı katta izdiham yaşandı. Çok sayıda avukat koridorda kurulan Çevik Kuvvet barikatı önünde uzun süre bekletildi pic.twitter.com/TII8Q2QRVx — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 31, 2025

İmamoğlu'nun 3 avukatı ile ifade vermeye girdiği öğrenildi.