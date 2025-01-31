Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelirken binlerce kişi tarafından sloganlarla desteklendi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi başladı.

ANKA'dan gelen bilgiye göre; İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladığında, ifadenin alınacağı katta izdiham yaşandı. Çok sayıda avukat koridorda kurulan Çevik Kuvvet barikatı önünde uzun süre bekletildi.

İmamoğlu'nun 3 avukatı ile ifade vermeye girdiği öğrenildi.

Son Haberler
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti
Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu
PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray için kararlarını açıkladı
PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray için kararlarını açıkladı
Dünya spor arenasında yeni bir devrim yaşanıyor! Tutkunlarına yeni bir heyecan
Dünya spor arenasında yeni bir devrim yaşanıyor! Tutkunlarına yeni bir heyecan
Maçta takım arkadaşına tokat atan Bahoken’in cezası açıklandı
Maçta takım arkadaşına tokat atan Bahoken’in cezası açıklandı