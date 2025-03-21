Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasındaki ifadesi sona erdi.

İmamoğlu, verdiği ifadede herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok. Burada bulunmamamın sebebi hakkımda başlatılan siyasi bir müdahale ve mücadele" dedi.

"HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİĞİM İÇİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM"

İmamoğlu'na “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu ise bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” karşılığını verdi.

İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu ise cevap olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” dedi.

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi.

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.