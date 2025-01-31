Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi sona erdi! Açıklama yapıyor (CANLI)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Daha sonrasında 27 Ocak'ta İmamoğlu, başka bir konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugünÇağlayan Adliyesi'ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

BİNLERCE DESTEKÇİ ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

İmamoğlu'na destek olmak için CHP'li parti, il ve ilçe yöneticileri ile il ve ilçe örgütleri sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

İmamoğlu'na destek olmak için aralarında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu çok sayıda siyasi isim de adliyeye geldi. Yurttaşlar, adliye önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..."

İFADE ALACAK SAVCI DEĞİŞTİ, AKIN GÜRLEK İZNE ÇIKTI İDDİASI

İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda önemli iki gelişme yaşandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı.

İMAMOĞLU İFADE İÇİN ADLİYE'DE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelirken binlerce kişi tarafından sloganlarla desteklendi.

İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar ve bilirkişi S.B ile ilgili sözleri gerekçesiyle ifade verdi.

ANKA'dan gelen bilgiye göre; İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladığında, ifadenin alınacağı katta izdiham yaşandı. Çok sayıda avukat koridorda kurulan Çevik Kuvvet barikatı önünde uzun süre bekletildi.

İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı, ifadenin alınacağı katta izdiham yaşandı. Çok sayıda avukat koridorda kurulan Çevik Kuvvet barikatı önünde uzun süre bekletildi pic.twitter.com/TII8Q2QRVx — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 31, 2025

İmamoğlu'nun 3 avukatı ile ifade vermeye girdiği öğrenildi.

İMAMOĞLU İFADE VERİRKEN, POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin sürdüğü sıralarda Çağlayan'a gelenlere polis müdahale etti.

Partililer için adliye çevresinde yoğun önlemler alınırken, Çağlayan Meydanı'nda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun adliye sonrası konuşması yapması beklenirken otobüsün önüne gelmek isteyen kalabalık ile polisler arasında arbede yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ SONA ERDİ

İmamoğlu'nun Savcı Akın Gürlek ve bilirkişi hakkındaki ifadeleri sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu, adliye önündeki otobüs üzerinde kalabalığa hitap ediyor.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir. İstanbul'da yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız."

"Burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi. Çünkü burada tek tek ismini sayarsam yanlış olabilir ama bugün iktidar partisi hariç tüm siyasi partiler burada... Adaleti savunması için, adaletin tesisi için bize destek olmak için geldiler. Çünkü gerçekten 16 milyon insanın iradesi böyle bir ifade vermemeliydi.

Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir. İstanbul'da yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.

Tabii bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Dedim ya siyasi partilerimizin tamamı burada. Hatta genel başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum.Her birisine Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine yürekten teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum.

Elbette, elbette benim siyasi yol arkadaşlarım bugün burada, hem İstanbul'umuzun hem ülkemizin farklı noktalarından yönetici dostlarımız burada, partimizin en üst seviyesinden üyesine kadar herkesin katkı sunduğu bir ortamın içerisindeyiz. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum.

'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir arada olduğumuzu gösteren değerli dostum, abim Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.

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