Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' iddiaları kapsamında emniyetteki ikinci ifadesi tamamlandı. İmamoğlu'nun ifade verme işlem 5 saat sürdü.

İFADESİ TAMAMLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'kent uzlaşısı ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında soruşturma açılmıştı. Gözaltına olan İmamoğlu ise dün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermişti. Bugün ise İmamoğlu'nun emniyetteki ikinci ifadesi alındı. Saat 10:00'da "kent uzlaşısı' dosyası kapmsamında İmamoğlu'nun verdiği ifade 5 sürdü. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat''ın da ifade verme işlemleri bitti.

SAAT 21.00'DE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin yarın saat 21.00'de adliyeye sevkinin planlandığı açıklanmıştı.