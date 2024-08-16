İçişleri'nin toplantısında İmamoğlu krizi. Mikrofonu hemen kapatıldı

Naz Yavuzarslan - Yeniçağ- İstanbul

İçişleri Bakanlığı Muhtarlıklar Daire Başkanlığı İstanbul Üniversitesi’nde İstanbul’daki muhtarlarla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda muhtarlara numarasını veren Daire Başkanı Suna Üstüner'e Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel “numaranızı veriyorsunuz ama size hiç ulaşamıyoruz. Biz sizi geçen sene aradık ama gözünüz kör kulağınız sağır oldu” yanıtını verdi.

Muhtarın bu söylemi karşısında Üstüner, Muhtar Güzel'i sahneye davet ederek, “buyurun sorunlarınızı anlatın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaya başlayan Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel'in “Biz geçtiğimiz Nisan ayında Ekrem İmamoğlu’nu muhtarlığımızda ağırladık” sözleri üzerine mikrofon elinden alınarak “Burada herhangi bir ismi zikretmeyin“ denilerek apar topar mikrofonu kapatıldı.

Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel, konuya ilişkin Yeniçağ İstanbul temsilcisi Naz Yavuzarslan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhtar Güzel'in "Neden aradınız ve ulaşmadınız Suna Üstüner’e" sorusuna, verdiği yanıt oldukça dikkat çekiciydi.

NEDENİ İMAMOĞLU ÇIKTI

Muhtar, Ekrem İmamoğlu’na geçtiğimiz nisan ayında mahallelerinde bulunan bir top sahasını yenileme talebinde bulunulduğunu, bu talebin İBB tarafından yerine getirildiğini ve sonrasında da Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlığa ziyaret ettiği belirtti.

Bunun ardından AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın aynı gün katıldığı bir toplantıda, “Hadsiz muhtar, bunun hesabını sana soracağız” açıklaması yaparak muhtarı tehdit etti.

Belediye Başkanı Bahadır, seçimlerin ardından da ekibiyle birlikte gittiği muhtarlıkta, orasının belediyeye ait olduğunu belirterek, boşaltılmasını istemiş.

"ELİMDE KALIRSIN"

Ayrıca Bahadır'ın, Muhtar Güzel’e “Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın” şeklindeki tehdit sözleri de görüntülerdeki ses kaydında ortaya çıkmış.

Muhtar İbrahim Güzel bu olay üzerine, “Suna Üstüner’e ulaşmak için aradım fakat telefonlara cevap alamadım” ifadelerini kullandı.

Dün yaşanan olayda Ekrem İmamoğlu’nun isminin geçtiği anda mikrofonun kapatılması ve Muhtarın konuşturulmaması üzerine diğer muhtarlar “Biz dinlemek istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.