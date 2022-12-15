Yandaş basında mahkemenin İmamoğlu kararı küçücük haber oldu. Bazıları hiç görmedi bile

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

Karar hem Türkiye basınında hem de dünya basınında gündeme oturdu.

Bugünkü gazetelerin birinci sayfalarında İmamoğlu davası ile ilgili haberlerin verilişi dikkat çekti.

Ancak iktidara yakın basın kararı küçük bir haberle geçiştirdi. Yandaş basın, gazetelerin büyük çoğunluğuna Erdoğan’ı taşıdı. Bazı iktidara yakın basınlar ise hiç görmedi bile.

İŞTE O GAZETELER:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşma, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda CHP ve İYİ Partili isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.