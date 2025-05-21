CHP'de yeni adres Pendik... Özgür Özel'den kritik açıklamalar!

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla, her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenleneceğini açıkladığı mitingler tüm hızıyla devam ediyor.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde yeni adres, Pendik oldu. Saat 20.30'da başlayan mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mesajını okudu

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okudu:

“Karşımızda, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi bilen ve bundan ölesiye korkan, bir avuç insan var. Aylardır nasıl büyük bir telaş ve panik içinde olduklarını görüyorsunuz. Açtıkları her soruşturma, yürüttükleri her algı operasyonu ayaklarına dolanıyor. Yaptıkları her gözaltı, her tutuklama, oylarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçim kazanma girişimleri, vicdanlarda yer bulmuyor. Mertlikten uzaklaştıkça, milletin gözünden düşüyorlar. Biz ise cesur ve kararlı adımlarla hedefe yürüyoruz. 19 Mart’tan bu yana, milyon milyon çoğalıyoruz. Ülkenin dört bir yanında meydanlarda demokrasiyi, dayanışmayı, mücadeleyi, coşkuyu büyütüyoruz. Koşarak değil, adım adım yürüyoruz, ama her adımda yeri göğü inletiyoruz. Çünkü haklıyız ve ne istiyorsak, bu ülke için, bu millet için istiyoruz.

“TÜRKİYE, SORUNLARINI MİLLETİN HAKEMLİĞİNDE AŞSIN İSTİYORUZ”

Sevgili kardeşlerim; biz, millet ne diyorsa, öyle olsun istiyoruz. Türkiye, sorunlarını milletin hakemliğinde aşsın istiyoruz. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesinin ardından, TBMM rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreci hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Ülkemizin sabırla ve katılımcı bir iradeyle, milletimizin güvenini kazanan bir terörsüz ve demokratik Türkiye hedefine ilerlemesi, tarihimize, milletimize ve ortak geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu süreci başarıyla tamamlayabilmek için, tüm partilerin katılımıyla, ‘Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu’ kurulması ve bu komisyonun şeffaf, katılımcı ve demokratik bir iradeyle çalışması şarttır. Bu yol, sadece terörün sonu değil, aynı zamanda demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesidir.

“MİLLETİN İRADESİ ÖYLE BÜYÜK BİR IŞIKTIR Kİ, ÜLKEMİZİ AYDINLATIR, GELECEĞİMİZİ AYDINLATIR”

İnanıyoruz ki bu süreç, Türkiye’nin gerçekten demokratik bir ülke olmasına vesile olursa başarıya ulaşacak, milletimize umut ve güven verecektir. Bu güvenin oluşmasında en büyük ihtiyaç; hukuk önünde eşitliğin herkes için sağlanması ve herkes için siyaset zemininin genişlemesidir. Biz, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ilke edinmiş bir partiyiz. ‘Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar yanar, yok olur’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Milletin iradesi öyle büyük bir ışıktır ki, ülkemizi aydınlatır, geleceğimizi aydınlatır. Millet büyüktür. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu.”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle;

Günlerdir diyorlar ki Anadolu yakasında, CHP'de olmayan bir belediyede yapalım. Pendik, AKP'nin kazandığı, kalesi saydığı bir ilçe. Ancak biz o eski siyaseti çok geride bıraktık. Siyasette onun ya da bunun kalesi yok. Yozgat'ta, Van'da bunu gösterdik. Pendik'ten büyük Türkiye'ye haykırıyoruz ki; Pendik milletin kalesidir.

O eski müftüye söylüyorum. Kimse senin arkanda duramadı. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu partinin üyeleri Kocaeli'nde de var. Ya orada haddini bileceksin ya da senin peşini bırakmayacağız.

'TELEFON' GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

İki gündür 'telefon bulduk' diyorlar, hangi telefonu buldun. 'Bir eve gidildi, o evde bir telefon bulundu, bu İmamoğlu'nun gizli telefonuydu' diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan. Telefon bulduk diye söyledikleri telefon, Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı, 5 yıldır kullanılmayan telefonu 'bulduk' diye söylüyorlar. Asla içinde herhangi bir bilgi veya belge olmayan bir telefonu 2 gündür algı yönetimi için kullanıyorlar.