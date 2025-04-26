Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmada dosyasında yer alan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun kendisine yakınlığı ile bilinen ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan birçok isim ile bir otelde toplantı yaptığına dair görüntülere ulaşılırken, İmamoğlu'nun otele girdiği sırada kameraların bantlandığı anlaşıldı.

Öte yandan İmamoğlu'nun yanında bulunan valizler de dikkatlerden kaçmadı.

VALİZLİ BASIN TOPLANTISI

Görüntülerde yer alan valizlere ilişkin konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın toplantısına valizler ile katıldı.

Çelik, valizlerin içini açarak İmamoğlu'na yönelik iddiaların yalan olduğunu ileri sürdü.

"SİNYAL KESİCİ TAŞINIYOR"

Özgür Çelik yaptığı açıklamada, “Bu valizlerin içerisinde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler 20-25 kilo o nedenle de bavulla taşınıyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KORUMA KARARI VAR"

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu vurgulayarak, kendisine dört polis tahsis edildiğini ifade etti.

Özgür Çelik, "Kamuoyu hatırlayacaktır, bir terör örgütünün İmamoğlu'na bir suikast girişiminde bulunduğunu görmedik mi?" diye konuştu.