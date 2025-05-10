Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtmıştı! Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı

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Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokakta dağıtmıştı! Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

AVUKAT BURAK SALDIROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

CHP'li siyasetçiler ve avukatlar, önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki göstermişti.

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TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesinin ardından İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan Avukat Burak Saldıroğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

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