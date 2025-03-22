Ekrem İmamoğlu'nun saat kaçta ifade vereceği belli oldu

Geçtiğimiz günlerde şafak baskını ile evinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ikinci ifadesi saat 10:00'da alınacak. "Kent uzlaşısı' dosyası kapmsamında 2. ifadesi başlanacak.

"KENT UZLAŞISI' DOSYASI KAPMSAMINDA SAAT 10:00'DA İFADESİ BAŞLANACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'kent uzlaşısı ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında soruşturma açılmıştı. Gözaltına olan İmamoğlu ise dün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermişti. Bugün ise İmamoğlu'nun emniyetteki ikinci ifadesi alınacak. "Kent uzlaşısı' dosyası kapmsamında alınancak olan ifade saat 10:00'da başlanacak.

SAAT 21.00'DE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin yarın saat 21.00'de adliyeye sevkinin planlandığı açıklanmıştı.