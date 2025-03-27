Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şartları belli oldu! Ünlü yazar köşesinden haberi verdi…

Geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti. İmamoğlu’nun Cezaevi’ndeki şartları ise belli oldu. İmamoğlu’nun saçlarını kendi keseceği, her şeyi kantinden alacağı ve yatırılan para kapsamında televizyon, buzdolabı, su ısıtıcı, semaver alınacağını Sözcü yazarı Saygı Öztürk aktardı.

UZUN SÜRERSE SAÇINI KENDİ KESECEK

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde yaşayacağı koşulları köşesinde aktardı. Öztürk, İmamoğlu'nun tutukluluk süresinin uzaması halinde, saçlarını kendi keseceğini belirtirken, “Eğer tutukluluk dönemi uzun sürerse İmamoğlu'na yine kantinde satılan saç - tıraş makinası, saç kurutma makinası da gerekecek. Yazın ise vantilatör satışı da yapılıyor. Bunlar için harcanan elektriğin parası da mahkumun hesabından alınıyor. Cezaevinde berber bulunmuyor. Tek kişilik odada mahkum, saçını kendisi makinayla kesmek zorunda kalıyor” dedi.

“İLERİDE BU DURUM BELKİ DEĞİŞEBİLİR”

İmamoğlu’nun tek kişilik bir hücrede kaldığını söyleyen Öztürk, cezaevlerine konulan siyasiler için televizyonun çok önemli olduğunun altını çizdi. Mahkumların hangi TV kanalını izleyeceğine de İdari Gözlem Kurulu'nun karar verdiğini Öztürk ifade etti. Öztürk, “Tek kişilik odaya daha çok ağır suçlular, can güvenliği konusunda hassasiyeti olanlar, organize suç örgütü liderleri konuluyor. Yönetim, İmamoğlu'nun tek kişilik odada kalmasını uygun buldu. İleride bu durum belki değişebilir” ifadelerini kullandı.

"3 BİN 500 LİRAYI AŞMAYACAK

Öztürk, hükümlülerin Cuma günü sayımın ardından dilekçe vererek kantinden istediklerini yazdıklarını, kantinden alınan ürünlerin mahkumların kantin hesabından kesildiğini ancak bir hafta içerisinde harcanacak paranın 3 bin 500 lirayı aşmayacağının da altını çizdi.