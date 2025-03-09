Ekrem İmamoğlu'nun sözleri babasını duygulandırdı

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için yola çıkan Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki törende babasıyla arasında geçen bir diyalogu paylaştı.

O konuşma karşısında gözyaşlarına hakim olamayan baba Hasan İmamoğlu'nun duygusal anları kameralara yansıdı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı kazandığında, babası Hasan İmamoğlu ile arasında geçen diyalogu anlattı. Ekrem İmamoğlu konuşurken babası gözyaşlarını tutamadı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Yol arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla birlikte kazandığımız bu seçimden sonra, 31 Mart 2014'ten 2 gün sonra mazbatayı alıp sabahın çok erken saatlerinde belediyeye gittik. Şimdi kızacak, "Niye anlatıyorsun tekrar?" diye ama beraber dua ettik. 'Allah'ım beni aileme, şehrimin insanlarına mahcup etme' dedim.

Sonra bana ailemin büyüğü dedi ki: 'Bak oğlum, görevini iyi yap. Partinin en çalışkanı sen ol. En çok alın teri dökeni sen ol.

Sen partinin gurur duyduğu evladı ol. Bundan ben gurur duyarım ama partizanlık yaparsan benim evladım değilsin.' dedi burada beni izleyen babam. Ben, ben o partizanlığı zihnimden, kafamdan söküp atan bir kardeşinizim.