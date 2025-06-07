Ekrem İmamoğlu’nun tek kaygısı ortaya çıktı! CHP’li isim açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmeden sonra cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Günaydın, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi atmosferini değerlendirerek “Buruk bir bayram yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Günaydın, İmamoğlu’nun mesajlarını açıkladı.

"EKREM BAŞKAN'IN KENDİSİYLE İLGİLİ BİR DERDİ YOK. ÜLKENİN GELECEĞİNİ KAYGIYLA İZLİYOR"

Günaydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Bugün bayramın ikinci günü. Bugün Silivri Cezaevi önünden sizlere sesleniyoruz. Dün Buca'daydık, bugün Silivri'deyiz. Sevgili Ekrem Başkan'la 1 saat 15 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdim. Öncelikle kendisinin tüm yurttaşlarımıza yönelik iyi dilekleri yani selamlarını ve bayram kutlama mesajlarını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette dışarıdan aldığımız çok sayıda selamı da kendisine ilettik. Ekrem Başkan'ın kendisiyle ilgili bir derdi yok. Ekrem Başkan kendisi üzerinden memleketin demokrasisine kurulan kumpasa içerliyor. Kendisiyle deşen geçmiş 20 yıl boyunca deşen herkesin soruşturma ve kovuşturma süreçlerine muhatap alınmasını ülkenin geleceği adına kaygıyla izliyor.

Ve tabii İBB'de çalışan kadın arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması sonrasında Düzce'ye, Bolu'ya başka yerlere sevk edilmesini de büyük bir endişe ile takip ediyor. Büyük bir üzüntü ile takip ediyor. Onların aslında yargılanmasını gerektirir bir durum yok. Hadi yargılıyorsunuz. Tutuklu yargılanmalarını gerektirir çok sayıda durum var iken onları tutuklu yargılamak daha doğrusu tutuklamak, iddianameyi yazmamak üstelik de cezaevi cezaevi dolaştırarak bir zulmü daha onlara ve çocuklarına uygulamak hepimiz adına gerçekten büyük bir vicdan muhasebesi yapmamız gereken durumdur. Birçok insanı, rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen insanı bayram öncesi etkin pişmanlık adı altında aslında iftira ile yaptıkları iftiralar ile serbest bıraktınız. Hiç olmazsa kadın arkadaşlarımızı bir an evvel serbest bırakın. Onlar çocuklarına kavuşsunlar. Yargılayacaksanız onları tutuksuz yargılamaya devam edersiniz. Bu mesajı da buradan iletmek istiyoruz. Elbette Ekrem Başkan Cumhuriyet Halk Partisi, memleketin gidişi, iktisadi sosyal siyasi tablosu üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Bunları da biz elbette yetkili organlarımızla paylaşacağız. Ama şunu biliyoruz ki bu ülke adaletini, demokrasisini ve ekonomisini kaybetmemeli. Bunların hepsi birbiriyle ilintili konulardır.

Ekonomik kriz ve sosyal adaletsizlikle yargı bağımsızlığı arasındaki ilişki hakkında da konuşan Günaydın,

"Bugün eğer 30 milyon insan, 30 milyon yurttaşımız açlık sınırının altında yaşıyor ise burada Türkiye'nin mahvedilen adaletinin ve demokrasinin büyük payı vardır. Bunları bilerek bir denge içerisinde hem yurttaşın sorunlarına eğilmek hem de memleketin adalet ve demokrasi sorunlarını ayrıca değerlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."