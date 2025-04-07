Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunda flaş itiraz!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna avukatları itiraz etti.

"TÜM BEYANLARIMIZI TEK BAŞINA KANITLAR NİTELİKTEDİR"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri aktarıldı. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturmayı başlatan ve yön veren ifadeyle belirtmek gerekirse, itiraf edelim ki tutuklama gerekçeleri içinde turpun büyüğü Ekrem İmamoğlu'nun "kaçacağı ve saklanacağı" tespitidir. Bahsedilen kişi, İstanbul'da yaşayan on altı milyon insanı temsil eden ve yapılacak ilk seçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın en güçlü adayıdır. Bu yapanın bile inanmadığı tespit, soruşturmanın hukuk normlarına uygun olarak değil siyasi saiklerle, bağımsız ve tarafsızlığını yitirmiş yargıç ve savcılar tarafından yürütüldüğüne ilişkin tüm beyanlarımızı tek başına kanıtlar niteliktedir. Hazindir."

NE OLMUŞTU?

Şafak vakti bir operasyon ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanırken, 'kent uzlaşısı' soruşturmasında serbest bırakıldı. İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyor.