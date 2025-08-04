Ekrem Memnun sezona iddialı giriyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdi. Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmana, 12 Türk oyuncu katıldı.

Ekrem Memnun'un yanı sıra idari menajer Melahat Aydın ve takım kaptanı Ayşe Cora yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamada bulundu.

"BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"

Uzun bir aranın ardından antrenmanlara başladıklarını aktaran Memnun, "Yeni bir heyecanla, daha büyük hedeflerle sezonumuza başlıyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Çok büyük hayallerimiz ve çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Yani antrenörlerimiz, yönetimimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük hayallerin peşinden koşacağız. Hepimiz çok heyecanlıyız ve maçların başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da en iyi şekilde yapacağız." diye konuştu.

"HEDEF AVRUPA LİGİ"

Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istediklerini aktaran tecrübeli başantrenör, "Avrupa Ligi'nde oynamaktan başka hiçbir hedefimiz yok. İlk hedefimiz oraya hazırlanmak ve elemelerden gruplara kalmak. Ondan sonraki hedeflerimiz zaten her zaman belli ama tekrar Avrupa Ligi'nde yer almak için büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.