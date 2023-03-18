Selçuk İnan çıkmadı. Ekrem Örenç konuştu

Süper Lig'in 26. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa’da teknik direktör Selçuk İnan basın toplantısına çıkmadı. Yerine teknik sorumlu Ekrem Örenç konuştu.

İlk 10 dakikaya iyi başladıklarını belirten Örenç, şunları söyledi:

“İlk yarıda dengeli bir oyun olduğuna inanıyoruz. İkinci yarıda 75. dakikaya kadar biz etkiliydik. En çok şut attığımız maçtı ama sonuca ulaşamadık. Bu dakikadan sonra oyun yine dengelendi. Ümraniyespor hücumda fazla varlık göstermeden 1 puanla evine döndü. Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama maç berabere bitti."

Takımda 4 sakat ve 1 cezalı olduğunu da kaydeden Örenç, bu nedenle 3 oyuncu değişikliği yaptıklarının altını çizdi.