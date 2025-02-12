Ekrem’siz ve Mansur’suz kazanılamaz

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yapılacak ön seçimde en şanslı aday kuşku yok ki Ekrem İmamoğlu.

Ön seçimde şu veriler önem taşır:

Kaç aday yarışa katılır?

Katılım oranı yüzde kaç olur?

Hangi aday yüzde kaç oy alır?

Ekrem İmamoğlu’nun karşısına aday olarak kim çıkar ya da çıkartılırsa hüsrana uğrar.

Ön seçimin sonucu bugünden bellidir.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı: Ekrem İmamoğlu olacaktır.

Siyasi Yasak kumpasını yerle bir etmek için,

22 yıllık AKP iktidarına dur demek için,

Recep Tayyip Erdoğan’ın ucube tek adam rejimine tepki koymak için,

Hukuki değil siyasi yargı kararlarına karşı durmak için,

Gazetecilere karşı yürütülen yargısız infazları lanetlemek için,

CHP üyelerine büyük sorumluluk düşer.

Katılım oranının en az yüzde 90-95’lerde olması iktidarın CHP’yi bölme kumpasına karşı en güçlü yanıt olacaktır.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na verilecek oy oranı da en az katılım oranı kadar önemlidir.

CHP’liler 100 yıllık geçmişleri ile tüm iç hesaplaşmaları bırakmalı ve bütünleşmelidir.

Bir yandan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik, “itibarsızlaştırma” bir yandan CHP kurultayına, “şaibe” kumpas soruşturması şunu gösteriyor;

Cumhurbaşkanlığını kaybedeceğini göre Erdoğan 31 Mart’ta birinci parti olan CHP’nin iktidar yoluna siyasi yargı kararları ile duvar örmek istiyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in CHP’ye yeni üye olmaları için yaptığı çağrı önemlidir.

CHP Bülent Ecevit Parti Okulunun önünden bu fotoğrafı çektim.

Üye kayıt kampanyası ile ilgili bir afiş yok ama Kırmızı Kart afişi var.

Bakalım hangi il en fazla üye kaydı yapacak.

Önemli sorular şunlar:

Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacağının kesinleşmesi ile cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasına karşı net duruşu ön seçime katılımı nasıl etkiler?

Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olmasını isteyen ve erken açıklanmasına karşı olan CHP üyeleri ön seçime boykot ederek oy kullanmazlarsa ne olur?

Değerli okurlarım,

Erken ya da zamanında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP açısından en önemli konu şudur;

Mansur Yavaş olmadan Ekrem İmamoğlu olmadan cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamaz.

Ön seçimin bu birlikteliği bozmaması için Özgür Özel’e genel başkan olarak çok büyük görev düşmektedir.

Ön seçime katılım oranı ve CHP’nin adayının ön seçimde alacağı oy oranı cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli rol oynar.

Bu nedenle CHP’de olağanüstü hal ilan edilmeli, ön seçim sonuçlanıncaya kadar milletvekilleri, genel merkez yönetimi, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları yeni üye kaydı yapmanın yanı sıra katılım oranın yüksek olması için yoğun şekilde çalışmalıdır.

Ekrem İmamoğlu da ön seçim öncesi adaylık manifestosu yayınlayarak cumhurbaşkanı seçilince uygulayacağı politikanın temel taşlarını ortaya koymalıdır.

Günün en önemli sorusu Mansur Yavaş açısından şudur: