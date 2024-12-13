Eksi 10 derece havaya aldırış etmedi! Hamsi tavanın keyfini çıkardı ardından horon tepti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eksi 10 derece havaya aldırış etmedi! Hamsi tavanın keyfini çıkardı ardından horon tepti

Bayburt'ta bir vatandaş soğuğa aldırış etmeden eksi 10 derece havada önce hamsi pişirip arkadaşlarına ziyafet çekti, sonra açtığı müzikle horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Bayburt'un Vağında köyünde yaşayan Bilgehan Sancar isimli vatandaş, pazardan aldığı taze hamsileri eksi 10 derece havada piknik tüpü üzerinde pişirdi.

"Bugün hamsi günümüz" diyen Sancar, hamsileri pişirip arkadaşlarıyla beraber yedikten sonra Karadeniz müzikleri eşliğinde sofrasına misafir olan dostlarıyla horon oynadı.

Cep telefonuyla kaydedilen o görüntülerde, vatandaşların soğuğa aldırış etmediği, keyifli bir gün geçirdikleri görülüyor. Her sene kış aylarında hamsi tava yaptıklarını ve dostlarıyla birlikte yediklerini söyleyen Sancar, sıcak çayın ve hoş sohbetin soğuğu hissettirmediğini, soğuk kış günlerini bu şekilde hep birlikte geçirdiklerini belirtti.

Eksi 10 derece havaya aldırış etmedi! Hamsi tavanın keyfini çıkardı ardından horon tepti

Eksi 10 derece havaya aldırış etmedi! Hamsi tavanın keyfini çıkardı ardından horon tepti

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