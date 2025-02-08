Eksi 8 derecede mahsur kaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ormanlık alanda kaybolan iki kişi eksi 8 derecede mahsur kaldılar: Uludağ'dan giden JAK timleri böyle kurtardı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda kaybolan 2 vatandaşı, eksi 8 derecede donmak üzereyken Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri buldu. 2 vatandaş, 24 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli ili Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormana çıkan Arda P. ile Erol B., yoğun kar yağışı sebebiyle ormanlık alanda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine ormanlık alana Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Geniş alana sahip ormanda çalışma yapan ekipler, Uludağ'dan dolayı imkanları daha geniş olan Bursa'dan yardım istedi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olumsuz bir durum olmaması adına Uludağ'da görev yaparken, talep üzerine kısa sürede İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi'ne ulaştı.

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1 adet kar üstü motorlu JAK timi, 2 Jandarma Asayiş timi, UMKE ve AFAD personelleri ile ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, mahsur kalan Arda P. ile Erol B. donmak üzereyken kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.

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