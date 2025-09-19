Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları dün gece oynanan maçlarla tamamlandı.
Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında farklı mağlup oldu. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, 5-1 yenildi.
Mücadelelerin ardından Almanya merkezi futbol istatistik sitesi Transfermarkt, Şampiyonlar Ligi'nin verilerini paylaştı.
3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, organizasyon tarihinde en düşük averaja sahip 10 kulüp arasında yer aldı.
Galatasaray ilk sırada yer alırken; Beşiktaş beşinci, Fenerbahçe altıncı sırada bulunuyor.
En çok eksi averaja sahip takımlar listesi şu şekilde:
- Galatasaray: -101
- Jeunesse Esch: -90
- Olympiakos: -89
- Dinamo Zagreb: -80
- Beşiktaş: -77
- Fenerbahçe: -68
- Anderlecht: -64
- Rosenborg: -63
- Malmö: -57
- Shakhtar Donetsk: -55
- APOEL: -55
- BATE Borisov: -52
- Valletta FC: -49
- Floriana FC: -48
- HJK Helsinki: -46