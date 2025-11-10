9 ay önce yollarını ayıran Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş arasındaki gerginlik, Ekşi Sözlük'te anonim bir kullanıcı tarafından yapılan yorumla başladı. Yorumda Özgür Turhan hedef alınırken, komedyen bu yorumun eski eşi Deniz Bağdaş'a ait olduğunu iddia etti. Bu iddia ile tartışmanın dozu yükseldi.

'TEK KELİMEYLE HADSİZLİK'

Deniz Bağdaş'a ait olduğu öne sürülen hesaptan, Turhan'ın sevgilisi Sena Bilgin hakkında şu ifadeler paylaşıldı:

"Gördüğüm kadarıyla kendisi, sevgilisinin çocuğunun doğum günü partisini, asıl annenin rolünü çalmak için bir fırsat olarak görmüş. O çocuğun bir annesi var. Sizin göreviniz, "misafir" olmaktır; "partinin sahibi" veya "ikinci anne" olmak değil. Rohan'ın doğum gününü, kendi "yeni aile" performansınız için bir sahne olarak kullanmanız ve bunu kamusal alanda bu kadar pervasızca paylaşmanız, tek kelimeyle hadsizliktir. edit: Şiddet faili Özgür Turhan'ın yeni sevgilisi."

'ŞİDDET FAİLİ SUÇLAMALARIYLA ÖZGÜR TURHAN'A ÇAMUR ATAN KİŞİ'

Özgür Turhan ise Ekşi Sözlük'teki kendi hesabından eski eşine cevap verdi. İlk olarak "Deniz Bağdaş" başlığı altında, "Evli olduğu dönemde Özgür Turhan'ı (bknz: Aksel Gürel) ile aldatıp, akabinde boşanma davası açıp, Özgür Turhan'dan para koparmak için şiddet faili suçlamalarıyla Özgür Turhan'a çamur atan kişi" ifadelerini kullandı.

Turhan, ilk yorumu yapan anonim hesaba yönelik olarak da şunları ekledi: "(Bknz: Deniz Bağdaş) tarafından yönetilen hesap. Bu hesabı ekşi sözlük yönetimi Özgür Turhan'ın katıldığı "Buyrun Benim" videosundan sonra Deniz Bağdaş'a tanımlamıştır."