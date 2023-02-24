Şahan Gökbakar Ekşi Sözlük’ün kapatılmasına ateş püskürdü. Trolleri çılgına çevirecek resti çekti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 21 Şubat'ta Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise Halk TV, Tele1 ve FOX TV’ye çeşitli cezalar verdi.

Bu erişim engelleri ve cezaların ardından oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

“KEYİFLER YERİNDE Mİ? KAPATMAK NEDİR?”

Ünlü komedyen her iki kuruma da seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"BTK denen kurum kafasına göre, açıklama yapmadan internet sitesi kapatıyor. İstediği zaman sebep belirtmeden Twitter ve Tiktok erişimini durduruyor. RTÜK, medya rezilliklerini görmeyip, iktidarı eleştiren hangi kanal varsa yazıyor cezayı. Nasıl, güzel mi bu düzen? Keyifler yerinde mi? Sosyal medyada ve internette, size, değerlerinize, yaptığınız işe falan hakaret ve iftira atabilirler. Yalan yazıp lekelemeye çalışabilirler. Mahkemeye verirsiniz! Kapatmak nedir? Ayrıca, bunları bazı yanlı televizyonlar ve gazeteler de yapıyor. Daha kapatılanını görmedim, siz gördünüz mü?"

EKŞİ SÖZLÜK’E ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirmişti.



Kararla ilgili belirtildiği açıklamada, “eksisozluk.com 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-10029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denildi. Ekşi Sözlük yönetimi, BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen erişim engelinin sebebine dair herhangi bir yetkiliden bilgi alamadıklarını duyurdu.

EKŞİ SÖZLÜK CEOSU: BİZE AÇIKLAMA YAPMADILAR



Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut ise kendilerine BTK tarafından bir açıklama yapılmadığını söyledi.



Parut açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. Şikayet üzerine kaldırdığımız içerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar."



NEDEN KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Depremlerle birlikte iktidarın, deprem ihmallerini eleştiren basın ve katılımcı platformlara baskısı da sürüyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb’e göre Ekşi Sözlük, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle kapatıldı.

İSMAİL SAYMAZ: EKŞİ SÖZLÜĞÜN KAPATILMASINI BEŞTEPE İSTEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Ekşi Sözlük'e erişimin engellenmesi kararını bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın istediğini iddia etti. Saymaz, "Başvuruda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı günkü yazısı dayanak gösteriliyor. Buradan anlıyoruz ki, erişimin engellenmesini bizzat Beştepe talep etmiş. Cumhurbaşkanlığı yazısının içeriğine girilmiyor ancak “Cumhurbaşkanlığı talebinin usule uygun olduğu” yazılıyor." dedi.