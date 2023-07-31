Eksikliği erkenden yaşlandırıyor

Tüm bu yararlarının büyük çoğunluğunu ise "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler aracılığıyla sağlanıyor. Eksikliği erken yaşlanmaya neden oluyor. İşte Selenyum’un sırları...

Selenyum, vücuttaki zararlı serbest radikallerle savaşiyor. Fakat eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. O nedenle beden yaşı, normal yaşa oranla daha yaşlı çıkabilir.

Selenyum, endokrin, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemlerinde çok önemli role sahip. Hatta tiroid hormonları dönüştüren enzimler, selenyumlara bağlı olarak çalışıyor.

DNA sentezinde bile yer alan önemli bir mineral Selenyum. Hatta üremeden enfeksiyonlara karşı korumaya kadar vücuttaki birçok işlevde yer alıyor. Vücudun ihtiyacı olan selenyum miktarı, kişiye göre değişiklik gösteriyor. 14 yaşın üzerindeki kişiler için günde 55 mikrogram olsa da hamileler ve emziren kadınlar için o miktar, 70 mikrograma kadar yükselebiliyor

Dünya üzerinde 500 milyon ila 1 milyar arasındaki kişinin selenyum eksikliğine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Diyalize giren kişiler, HIV virüsü taşıyanlar, bu riskle daha çok karşı karşıya kalıyor.



Crohn hastalığı veya çölyak hastalığına sahip kişilerde de insanların ihtiyaç duydukları selenyum emilimi zorlaştığı için bu mineralin eksikliğiyle daha fazla karşılaşabiliyorlar.

İşte aşağıda yazılanlar da selenyum eksikliğinin neden olduğu o belirtiler:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞINDA…



Eksi selenyum, bulaşıcı hastalıklara karşı insanı duyarlı kılıyor. Zararsız bakterileri bile yaşamı tehdit eden bir hastalık seviyesine ulaştırabiliyor. O nedenle, eksikliği oldukça büyük sorunlara neden olan selenyumun vücuttaki oranının tespit edilmesi oldukça önemli.

SİSLİ ZİHİN



Selenyum eksikliği, zihinsel durumda değişiklikler ortaya çıkarıyor. Zihinsel bir sis adı verilen bu durum, diğer semptomlarla bir araya getirdiğinde sorun yaratıyor. Yapılan araştırmalar, selenyum eksikliğinin yaşlı yetişkinlerde daha zayıf bir bilişsel işlevle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

YORGUNLUK



Yorgunluk, birçok eksikliğin sonunda ortaya çıkıyor. Fakat selenyum eksikliğinde de sıklıkla görülüyor. Bunun nedeni selenyum mineralinin normal tiroid fonksiyonlarıda ortaya çıkardığı değişim.

SELENYUMLU BESİNLER HANGİLERİDİR?



Balık türleri:

Ton balığı, sardalye, pisi balığı ve somon günlük selenyumu karşılayabiliyor.



Hindi Eti:

100 gramında günlük selenyumun %46’lısı bulunuyor.

Tavuk göğüs eti:

Derisiz 100 gramında selenyumun %39’u bulunuyor.



Kırmızı et:

Sığır eti, kuzu eti ciğer selenyum açısından zenginBrezilya cevizi:

1 tanesi selenyumun tamamını karşılıyor. İçeriğinde fosfor, bakır ve doymuş yağ bulunuyor.



Ay Çekirdeği:

Kavrulmuş 100 gramında günlük selenyumun yüzde 100’ü bulunuyor.



İstiridye, yumurta, tahıllar, sarımsak, esmer pirinç, mantar yulaf ve soğanda da selenyum bulunuyor.