Eksikliği halinde ani bayılmalar yaşanıyor! Uzmanı uyardı



Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Diyetisyeni Şükriye Eral, yaz aylarında artan sıcaklıklara bağlı olarak su ve mineral kaybının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Eral, özellikle baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve baygınlık hissi gibi şikâyetlerin bu kayıplardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Günlük su ihtiyacının kişinin yaşına, cinsiyetine, kronik hastalıklarına ve genel sağlık durumuna göre değişebileceğini ifade eden Eral, pratik bir hesaplama yöntemi olarak kilogram başına 40 mililitre su tüketiminin önerilebileceğini dile getirdi. Çay, kahve ve gazlı içeceklerin su kaybını artırdığını hatırlatan diyetisyen, ilave su tüketiminin önemine dikkat çekti.

"GAZLI İÇECEKLER YERİNE DİKKATLİ MADEN SUYU TÜKETİN"



Yaz aylarında gazlı içeceklerin kesinlikle önerilmediğini vurgulayan Eral, maden suyu tercih edilecekse de içeriğindeki sodyum oranına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Eral, özellikle hipertansiyonu olan bireylerin düşük sodyumlu maden suyu tercih etmelerinin önemli olduğunu kaydetti. Yaz aylarında Akdeniz tipi beslenmenin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Şükriye Eral, "Günde 2-3 porsiyon meyve ve sebze tüketimi vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur" dedi.