Eksikliği otizmden kemik erimesine birçok hastalığa neden oluyor! Anne ve bebekteki sessiz tehlike

D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine, kas fonksiyonlarından beyin gelişimine kadar vücudun birçok hayati sürecinde kilit bir rol oynadı. Ancak, bu mucizevi vitaminin eksikliği, özellikle gebelik döneminde anne ve bebek sağlığını ciddi şekilde riske atıyor.

Bilimsel çalışmalar, D vitamini eksikliğinin otizmden kemik hastalıklarına, hatta nörolojik bozukluklara kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanları, “Gebelikte D vitamini eksikliği, hem annede hem de bebekte ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

GEBELİKTE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 8 KRİTİK SONUCU

D vitamini, yalnızca bir vitamin değil, aynı zamanda DNA’ya doğrudan bağlanabilen bir hormon olarak sınıflandırıldı.

Vücudun kalsiyum ve fosfor dengesini sağlayarak kemiklerin sağlıklı gelişimini destekliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve beyin hücrelerinin işlevselliğini artırıyor. Ancak eksikliği, anne ve bebek sağlığını derinden etkileyen bir dizi soruna yol açtı:

Otizm Riskinde Artış: Queensland Üniversitesi Beyin Enstitüsü’nden Prof. Dr. John McGrath liderliğinde yapılan bir çalışma, gebelik sırasında D vitamini seviyesi düşük olan kadınların çocuklarında otizm riskinin arttığını ortaya koydu. Hollanda’daki “Generation R” çalışmasında, 4.200 anne ve çocuktan alınan kan örnekleri incelendi. Gebeliğin 20. haftasında D vitamini seviyesi düşük olan annelerin çocuklarında, 6 yaşında otistik özelliklerin görülme olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Raşitizm ve Kemik Gelişimi Sorunları: D vitamini eksikliği, bebeklerde kemiklerin büyümesini ve gelişmesini etkileyen raşitizm riskini artırdı. Uzmanlar, “Bebeklerde günlük 400 IU D vitamini takviyesi, raşitizm oranlarını önemli ölçüde azalttı” dedi.

Serebral Palsy ve Nörolojik Bozukluklar: Gebelikte D vitamini eksikliğine bağlı enflamasyon, bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyerek serebral palsy, anksiyete ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor.

Depresyon ve Şizofreni Riski: D vitamini, nöronların farklılaşmasında kritik bir rol oynuyor. Eksikliği, ilerleyen yaşlarda şizofreni, depresyon ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların olasılığını artırıyor.

Kardiovasküler Hastalıklar: D vitamini eksikliği, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltiyor.

Otoimmün Hastalıklar: Bağışıklık sisteminin zayıflaması, otoimmün hastalıkların gelişme riskini artırıyor.

Gestasyonel Diyabet ve Preeklampsi: Hamilelikte D vitamini eksikliği, gestasyonel diyabet ve anne-bebek için hayatı tehdit eden preeklampsi riskini artırıyor.

Düşük Doğum Ağırlığı ve Erken Doğum: Yetersiz D vitamini, fetüsün gelişimini olumsuz etkileyerek düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riskini artırıyor.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Türkiye’de yapılan bir araştırma, gebelerin %81,7’sinde ve bebeklerin %40’ında D vitamini eksikliği saptadı. Bu çarpıcı oranlar, D vitamini takviyesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hollanda Erasmus Tıp Merkezi’nden Dr. Henning Tiemeier, “D vitamini eksikliği, nörogelişimsel bozukluklarla ilişkilendiriliyor. Gebelikte D vitamini seviyesinin 20 ng/mL altında olması yetersiz, 12 ng/mL altında ise ciddi eksiklik olarak tanımlanıyor” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin kas-iskelet ağrılarından depresyona, hatta kanser riskine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, D vitamini seviyesini artırmak için şu önerilerde bulundu:

Güneş Işığından Yararlanın: Günde 15-30 dakika güneş ışığına maruz kalmak, D vitamini sentezini artırıyor. Ancak cilt kanseri riskine karşı dikkatli olunmalı.

Beslenme: Somon, uskumru, yumurta sarısı, mantar ve D vitamini ile zenginleştirilmiş gıdalar tüketilmeli. Örneğin, 100 gram somon balığı 345 IU D vitamini içeriyor.

Takviyeler: Gebelikte 400-600 IU, emziren annelerde ise 900 IU D vitamini takviyesi öneriliyor. Ancak dozaj, kan testleriyle belirlenmeli ve uzman kontrolünde alınmalı.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

D vitamini eksikliği, hem anne hem de bebek sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdu. Düzenli kan testleri ve uzman önerileriyle alınacak takviyeler, bu riskleri en aza indirebilir.

Anne adaylarının ve yeni annelerin D vitamini seviyelerini takip etmesi, sağlıklı bir nesil için atılacak en önemli adımlardan biri.