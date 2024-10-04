Eksikliğinde bu hastalıklara davetiye çıkarıyor! Bu semptomlar varsa dikkat

C vitamini günlük sağlığınızı korumada önemli bir rol oynuyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan bir antioksidan. Bu antioksidan vitamin ayrıca yara iyileşmesini ve sağlıklı kolajen oluşumunu destekliyor.

YARALARIN İYİLEŞMESİ UZUN SÜRER

Ameliyat, kesik veya diğer yaralardan iyileşmekte sorun yaşıyorsanız, C vitamini alımınızı artırmalısınız. C vitamini, cildi pürüzsüz ve elastik tutan bir protein olan sağlıklı kolajeni destekler.

Yeterli C vitamini olmadan, vücudunuz yaşlandıkça yeterli yeni kolajen üretmez, bu nedenle birçok yaşlı bireyin yanaklarında ve ellerinde kırışıklıklar olur. Bu nedenle, genç görünümlü bir cilt istiyorsanız (kim istemez ki?), kivi ve portakal gibi yeterli miktarda meyve tüketin.

KENDİNİZİ YORGUN HİSSEDERSİNİZ

Yorgunluk, daha fazla C vitaminine ihtiyacınız olabileceğinin bir göstergesi. Sürekli yorgunsanız ve diyetinizde veya yaşam tarzınızda hiçbir şeyi değiştirmediyseniz, bunun nedeni vücudunuzdaki düşük C vitamini seviyeleri veya iskorbüt hastalığının erken evreleri olabilir.

CİLT SORUNLARI ORTAYA ÇIKAR

Yeterli C vitamini almazsanız, bazı belirgin cilt değişiklikleri görebilirsiniz. Düşük C vitamini seviyeleri genellikle kırmızı veya renksiz cilt bölgelerine neden olur.

VÜCUTTA MORLUKLAR

Normalden daha fazla morarma gözlemlediyseniz, bunun nedeni C vitamini eksikliği olabilir.

DİŞ ETİ KANAMASI

C vitamini, diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek etkili bir antioksidan. Bir çalışma, düşük C vitamini seviyelerine sahip hastaların diş eti kanaması yaşama olasılığının 1,16 kat daha fazla olduğunu keşfetti.

EKLEM AĞRILARI

Eklem ağrısı, C vitamini eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biri. Herhangi bir eklemi etkiler, ancak en yaygın olarak dizlerde ve kalçalarda görülür.

Bu semptomlarınız varsa, bir doktora görünmeniz önemli.