Katar'da tribünlerde ''Bira istiyoruz'' tezahüratları

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar açılış maçında Ekvadorla karşılaştı.
Ekvadorlu taraftarlar Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Valencia'nın attığı 2 golle büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ilginç bir an yaşandı.
Katar'daki alkol yasağını protesto eden Ekvadorlu taraftarlardan flaş bir hamle geldi.
Tribündeki Ekvador taraftarları: "Bira istiyoruz." diye uzun süre tempo tuttu.
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