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Katar'da tribünlerde "Bira istiyoruz" tezahüratları

Katar'daki açılış maçında ilginç bir an yaşandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 20:35
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Ekvador taraftarları Katar'da açılış maçında Bira istiyoruz diye tezahürat yaptı

Katar'da tribünlerde ''Bira istiyoruz'' tezahüratları
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Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar açılış maçında Ekvadorla karşılaştı.

Ekvadorlu taraftarlar Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Valencia'nın attığı 2 golle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ilginç bir an yaşandı.

Katar'daki alkol yasağını protesto eden Ekvadorlu taraftarlardan flaş bir hamle geldi.

Tribündeki Ekvador taraftarları: "Bira istiyoruz." diye uzun süre tempo tuttu.

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