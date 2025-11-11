Latin Amerika'nın en ölümcül hapishanelerine ev sahipliği yapan Ekvador yine gündemde. Kötü şöhretli El Oro Cezaevinde çete üyeleri arasında yaşanan çatışmada 4 mahkum öldü, 33'ü yaralandı. Ancak yaşananlardan saatler sonra olayı dünya gündemine taşıyan bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri çete çatışmalarından sonra 27 mahkumu da cezaevinin üçüncü katında asılmış halde buldu.

Ekvador Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi'ne (SNAI) göre olay, mahkumların yeni inşa edilen bir cezaevine nakil edileceği süreçte tetiklendi.

Mahkumların yakınları, yetkililerden hapishane içindeki güvenliği artırmalarını ve rakip çeteleri birbirinden ayrı tutmalarını talep ederken, Machala sakinleri ise uzun süredir şehir merkezinde bulunan bu tesisin başka bir yere taşınmasını talep ediyorlar.

Bu yılın başlarında, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa yönetimi, Santa Elena eyaletinde yeni bir maksimum güvenlikli hapishane inşa edileceğini duyurdu. El Encuentro adlı yeni hapishanenin Kasım ayı sonunda açılması bekleniyor ve içişleri bakanına göre, en son güvenlik önlemleriyle donatılmış olacak.

Hapishane çeteleri yıllardır Ekvador'da şiddet suçlarının artmasında önemli bir rol oynamış ve bunlardan ikisi, Los Lobos ve Los Choneros, Eylül ayında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Yabancı Terör Örgütü" ilan edildi.

Olayların yaşandığı, ülkenin en kalabalık hapishanesi olan El Oro, yıllar boyunca birçok isyana ve çete savaşına tanıklık etti. Bu olaylarda yüzlerce mahkum da öldü.

NOBOA YÖNETİMİNİN GÜVENLİK KARNESİ KIRIKLARLA DOLU

Daniel Noboa'nın Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığı 23 Kasım 2023'ten bu yana dört cezaevi katliamı kayıtlara geçti. SNAI'ye göre , Noboa yönetiminin ikinci döneminin ilk katliamı 12 Kasım 2024'te Litoral Cezaevi'nde meydana geldi ve 17 mahkum öldü, 15 mahkum yaralandı. 32 mahkuma tabanca ve bıçakla saldırıldı. Ayrıca cezaevinde patlama sesleri de duyuldu.

22 Eylül 2025'te Machala Hapishanesi'nde çeteler çatıştı. 13'ü mahkum, 1'i gardiyan olmak üzere 14 kişi öldü. 14 kişi de yaralandı. Sabahın erken saatlerinde hapishane içinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu.

25 Eylül'de Esmeraldas hapishanesinde çeteler arasında bir çatışma daha yaşandı ve 17 kişi öldü.

Yaklaşık iki ay sonra da dünya basının manşetlerine taşıdığı El Oro Cezaevi olayları yaşandı.

2021'DEN BU YANA 500 MAHKUM ÖLDÜRÜLDÜ

Resmi verilere göre, 2021'den bu yana Ekvador hapishanelerinde 500'den fazla mahkum öldürüldü. En ölümcül olay, aynı yıl Guayaquil'de rakip çeteler arasında çıkan büyük çaplı bir isyanda 100'den fazla mahkumun hayatını kaybetmesiyle yaşandı.

Yoğun askeri ve polis konuşlandırmalarına rağmen, cezaevi sisteminde şiddet devam ediyor ve bu durum, gözaltı merkezlerindeki derin yapısal hataları ve devam eden çete kontrolünü gözler önüne seriyor.