Yerel basına göre, eyalete bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

AYNI CEZAEVİNDE 2. ÇATIŞMA

Haberin duyulması üzerine cezaevi yakınında toplanan mahkumların aileleri yetkililerden bilgi almaya çalışıyor.

Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi (SNAI), olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.