Ekvador'da ihracat artarken, ithalat düşüşte geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Ekvador'da ihracat artarken, ithalat düşüşte geçti

Ekvador'un 2024 Kasım ayı ticaret dengesi, 325,57 milyon dolarlık fazla vererek dikkat çekti. 2023 Kasım ayında 239,88 milyon dolar açık veren ülke, 11 ay üst üste ticaret fazlası verdi.

Ekvador’un ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %18,53 artarak 2,976,54 milyon dolara ulaştı. Bu artışta, özellikle birincil ürün ihracatındaki %20’lik yükseliş etkili oldu. Kakao ihracatı %209, karides ihracatı %34 ve muz ihracatı %21 oranında arttı. Kakao, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynarken, karides ve muz, dünya çapında yüksek talep gören ürünler arasında yer alıyor.

AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesiAB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi

İTHALAT GERİLEDİ

İthalatta ise %3,64’lük bir düşüş görüldü ve toplam 2,650,98 milyon dolar olarak kaydedildi. Tüketim malları ithalatındaki %3,92'lik ve yakıt ile yağlama ürünlerindeki %19,45'lik azalma, ithalat rakamlarını aşağı çekti. Bu durum, ülkenin iç tüketimdeki talep değişimleri ve enerji ithalatındaki tasarruf politikalarına işaret ediyor.

EKONOMİDE GÜÇLÜ GÖSTERGELER

Banco Central del Ecuador’un verilerine göre, bu dengeler Ekvador ekonomisinin dış ticaret alanında güçlendiğini ve ihracata dayalı büyüme modelinin başarılı bir şekilde uygulandığını ortaya koyuyor.

bce-banco-central-del-ecuador.jpg

Son Haberler
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı
Ekvador'da ihracat artarken, ithalat düşüşte geçti
Ekvador'da ihracat artarken, ithalat düşüşte geçti