Ekvador'da ihracat artarken, ithalat düşüşte geçti

Ekvador’un ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %18,53 artarak 2,976,54 milyon dolara ulaştı. Bu artışta, özellikle birincil ürün ihracatındaki %20’lik yükseliş etkili oldu. Kakao ihracatı %209, karides ihracatı %34 ve muz ihracatı %21 oranında arttı. Kakao, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynarken, karides ve muz, dünya çapında yüksek talep gören ürünler arasında yer alıyor.

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İTHALAT GERİLEDİ

İthalatta ise %3,64’lük bir düşüş görüldü ve toplam 2,650,98 milyon dolar olarak kaydedildi. Tüketim malları ithalatındaki %3,92'lik ve yakıt ile yağlama ürünlerindeki %19,45'lik azalma, ithalat rakamlarını aşağı çekti. Bu durum, ülkenin iç tüketimdeki talep değişimleri ve enerji ithalatındaki tasarruf politikalarına işaret ediyor.

EKONOMİDE GÜÇLÜ GÖSTERGELER

Banco Central del Ecuador’un verilerine göre, bu dengeler Ekvador ekonomisinin dış ticaret alanında güçlendiğini ve ihracata dayalı büyüme modelinin başarılı bir şekilde uygulandığını ortaya koyuyor.