Ekvador'da seçimin galibi 35 yaşındaki Noboa oldu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi yarışını eski milletvekili 35 yaşındaki Daniel Noboa'nın kazandığı kesinleşti.

KAYNAK: AA
Ekvador'da seçimin galibi 35 yaşındaki Noboa oldu

Oyların yüzde 91,46'sının sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Noboa oyların yüzde 52,28'ini, solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ise yüzde 47,72'sini aldı.

Noboa, zafer konuşmasında yarından itibaren yeni bir Ekvador için çalışacaklarını dile getirerek, "Yarın yeni bir umut başlıyor ve yarından itibaren cumhuriyetin yeni başkanı Daniel Noboa çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Gonzalez, sonuçların kesinleşmesinin ardından yenilgiyi kabul ederek, "Demokrasi kazandı, en içten tebriklerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı (CNE) Diana Atamaint da sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığını belirterek, Noboa'nın seçimleri önde bitireceğinin kesinleştiğini söyledi.

Seçimlere gösterilen ilgi dolayısıyla Ekvador vatandaşlarını tebrik eden Atamaint, "Bugün demokrasi kazandı. Bugün Ekvador kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Son aylarda benzeri görülmemiş güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan yetkililer, seçim güvenliği için asker ve polislerden oluşan yaklaşık 100 bin kişiyi görevlendirmişti.

Seçimleri takip etmek üzere uluslararası gözlemcilerden 300 kişinin de hazır bulunduğu bildirilmişti.

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