Pineida'nın formasını giydiği Barcelona Sporting Club tarafından yapılan açıklamada, "Kulüp, oyuncumuz Mario Pineida'nın kendisine yönelik gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyurur" denildi.

Ekvador basınına göre, Pineida, eşi ve annesi ülkenin Guayaquil kentinde alışveriş yaptıkları sırada bir kasap dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, polis tarafından kimliği açıklanmayan bir kişinin daha hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Kariyerinde 9 kez Ekvador Milli Takımı formasını giyen 33 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Panama, Independiente del Valle ve CD El Nacional, Brezilya'da ise Fluminense formalarını giydi.