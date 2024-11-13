Ekvator Ginesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası vizesini aldı

Ekvator Ginesi, Togo'nun Çarşamba günü Liberya karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle, 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazandı. Bu sonuçla Ekvator Ginesi, turnuvaya katılmak için sahaya çıkmadan yeterli puanı toplamış oldu. Togo, Monrovia’da oynanan maçta 83. dakikada penaltıdan Mohammed Sangare'nin attığı golle sahadan yenik ayrılarak kupaya katılma şansını kaybetti.

Togo’nun galibiyete ihtiyacı olmasına rağmen aldığı bu mağlubiyet, üst üste dördüncü kez Afrika Uluslar Kupası'na katılamamasına yol açtı. Ekvator Ginesi ise grupta ilk iki sırayı garantileyerek turnuvaya katılma hakkını elde etti. Takım, kalan maçlarında perşembe günü Cezayir’i ağırlayacak ve pazar günü deplasmanda Togo ile karşılaşacak.

2023 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselen Ekvator Ginesi, bu başarısıyla dikkat çekmişti. Orta Afrika ekibi, Afrika kıtasının prestijli turnuvasında 2025’te Fas’ta mücadele edecek dokuzuncu ülke oldu. Cezayir, Angola, Burkina Faso, Kamerun, Kongo DC, Mısır ve Senegal’in ardından kupaya katılım hakkı kazanan ekipler arasına adını yazdırarak güçlü bir duruş sergiledi.