﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi

(AA) - Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) cumhurbaşkanı adayı Andres Esono Ondo yaptığı açıklamada, 20 Kasım seçimlerinin hileli, anti demokratik ve adaletsiz olduğunu öne sürdü.

Sandıklarda usulsüzlükler yapıldığını iddia eden Ondo, seçimlerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Resmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo oyların yüzde 94,9’unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmiş, Ondo ise yaklaşık yüzde 4 oy almıştı.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin ve senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Ülkede Obiang 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.