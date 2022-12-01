2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi

Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi

Ekvator Ginesi’nde 20 Kasım’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve senatör seçimlerinin sonuçları muhalefet tarafından reddedildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:48
Takip Et

Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi

Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
+
Aa
-

(AA) - Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) cumhurbaşkanı adayı Andres Esono Ondo yaptığı açıklamada, 20 Kasım seçimlerinin hileli, anti demokratik ve adaletsiz olduğunu öne sürdü.

Sandıklarda usulsüzlükler yapıldığını iddia eden Ondo, seçimlerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Resmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo oyların yüzde 94,9’unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmiş, Ondo ise yaklaşık yüzde 4 oy almıştı.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100 sandalyenin ve senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Ülkede Obiang 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
1
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
3
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
4
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
5
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
6
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
7
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.