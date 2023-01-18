ÖSYM EKYS başvurularının başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvurularına ilişkin başvuru kılavuzu ve EKYS ücreti arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EKYS ne zaman? 2023 EKYS başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilerde 2023 EKYS başvuru kılavuzu ve 2023 EKYS ücreti yer alıyor. Peki, EKYS ne zaman? 2023 EKYS başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ücreti ne kadar, kaç TL?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI (MEB-EKYS) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvuruları 18-24 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

Yapılan açıklamada;

"2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 18 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MEB-EKYS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2023 EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKYS sınavına girecek adaylar 18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.