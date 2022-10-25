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  • El arabasında satılan pilavların neden bu kadar lezzetli olduğunu öğrendik! Bu püf nokta kimsenin aklına gelmiyor meğer

El arabasında satılan pilavların neden bu kadar lezzetli olduğunu öğrendik! Bu püf nokta kimsenin aklına gelmiyor meğer sırrı

Türk mutfağında pilav denilince akan sular durur! Pilav, kolay bir tarif gibi görünse de tane tane pilav yapmak oldukça özen ister. Hele o sokak pilavlarının lezzeti, herkesin ağzını sulandırır. Merak etmeyin evinizde sokak pilavı lezzetinde pilav yapmak hiç zor değil!

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:22
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El arabasında satılan pilavların neden bu kadar lezzetli olduğunu öğrendik! Bu püf nokta kimsenin aklına gelmiyor meğer sırrı

El arabasında satılan pilavların neden bu kadar lezzetli olduğunu öğrendik! Bu püf nokta kimsenin aklına gelmiyor meğer sırrı
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"Sokak pilavcıların pilavı çok güzel oluyor ama evde niye böyle olmuyor?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Sizlere sokak pilavcıların lezzet sırlarını derledik. İşte, sokak pilavcılarının gizemli püf noktaları...

SOKAK PİLAVCILARININ LEZZET SIRLARI

Pirinci yeteri kadar bekletmek: Pirinçleri sıcak suya atarak en az yarım saat bekletmelisiniz. Böylece pirinçler nişastasını bırakarak pilavın tane tane olmasını sağlar. Bu yöntemle "Pilavım yine lapa oldu." derdinden kurtulabilirsiniz.

Margarin kullanmak: Sokak pilavlarının birçoğunun yapımında margarin kullanılır. "Margarin kullanmak sağlıklı değil." diyorsanız tereyağı kullanmaya devam edebilirsiniz ama bizden söylemesi, tereyağıyla sokak pilavı lezzetini yakalayamayabilirsiniz.

Pirinci iyice kavurmak: Bu madde, sokak pilavının en önemli püf noktalarından biri! Pirinçleri tencereye aldığınızda suyla buluşturmadan önce saydamlaşana kadar iyice kavurmalısınız. Böylece pilav piştikten sonra tane tane ayrılır. Ayrıca küçük bir tüyo verelim: Pirinçleri tuz ilave ederek kavurursanız onların daha diri kalmasını sağlayabilirsiniz.

Limon ve şeker mucizesi: "Pilavın içerisinde limon ve şekerin ne işi var!" dediğinizi duyar gibiyiz. Pirinçleri suyla birleştirmeden önce içerisine küçük bir miktar toz şeker ve birkaç damla limon suyu koyarsanız pilavınız bembeyaz bir renkte olur. Bu ölçüyü çok iyi ayarlamanız gerektiğini söylememizde fayda var!

Kullandığınız suya dikkat edin: Pilavınızı yaparken içme suyu kullanmanızı öneririz. Eğer imkânınız varsa pilavınızı et veya tavuk suyu ile yapabilirsiniz. Sokak pilavlarının birçoğunda et veya tavuk bulyon kullanılır. Siz de bulyon kullanmak isterseniz bulyonu önce sıcak suyun içerisinde güzelce çözdürdükten sonra pilavınıza ilave edebilirsiniz.

Üzerine havlu örtmeyin: Bilinenin aksine pilavın üzerini havlu ya da bir bezle kapatmak doğru bir yöntem değil! Çünkü bu, pilavın yumuşamasına neden olur. Pilavınızın piştikten sonra kapağını açarak buharın çıkmasına izin vermeniz gerekir.

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