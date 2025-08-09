El arabasıyla hırsızlık! İstanbul'da güpegündüz götürdü

İstanbul Avcılar’da mobilya mağazasından istiflenen paletler göz göre çalındı. Şüpheli yanında getirdiği el arabasına yüklediği kaçtı. Polis, kimliği belirsiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da mobilya mağazasında istiflenen beş paleti dışarı taşıyan şüpheli, yanında getirdiği el arabasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki Petrol Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasına ait arazide istiflenen paletleri görünce içeri girerek üç tanesini dışarı taşıdı. Hemen yakındaki el arabasını getiren aynı kişi daha sonra tekrar içeri girerek, iki paleti daha alıp götürdü. Hırsızlık, paletlerin yerinde olmadığı anlaşılarak güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu anlaşıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

