El-ayak-ağız hastalığı erişkinlere bulaşır mı? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne söylüyor?

El-ayak-ağız hastalığı, genellikle çocuklarda görülen ancak erişkinlere de bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olmasıyla dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, bu hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını ve özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklar arasında yaygın olduğunu belirtti. Ancak, erişkinlerin de bu hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

El-ayak-ağız hastalığı, ateş, boğaz ağrısı, avuç içi ve ayak tabanlarında döküntü, iştah kaybı ve yutma zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Dr. Aykanat, hastalığın dil, diş etleri ve yanakların iç kısmında kabarcık şeklinde lezyonlara neden olabileceğini ve bu belirtilerin genellikle 7 ila 10 gün içinde düzeldiğini ifade etti. Ayrıca, bebek ve küçük çocuklarda huzursuzluk ve ağlama gibi belirtiler de görülebildi.

El-ayak-ağız hastalığı, çocuklarda daha sık görülmekle birlikte erişkinlere de bulaşabilir. Dr. Aykanat, erişkinlerin de bu hastalığa yakalanabileceğini ve belirtilerin çocuklardaki gibi olabileceğini belirtti.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle, özellikle aile içinde hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

El-ayak-ağız hastalığının tedavisi için özel bir ilaç bulunmamakla birlikte, belirtileri hafifletmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Dr. Aykanat, ağız yaralarının ağrısını hafifletmek için topikal oral anestezikler ve ağrı kesici ateş düşürücülerin kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca, hastalık döneminde sıvı tüketiminin artırılması ve liften zengin, probiyotik içerikli gıdalarla beslenilmesinin iyileşme açısından önemli olduğunu ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

2023 yılında yapılan araştırmada, el-ayak-ağız hastalığına yakalanan erişkinlerin sayısında %30'luk bir artış gözlemlendi.

Araştırma, bu artışın çocuklarla olan sosyal etkileşimlerin yanı sıra hijyen eksiklikleriyle de bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Halk sağlığı uzmanı Dr. Merve Yıldız, "El-ayak-ağız hastalığına karşı en etkili korunma yöntemi, bireylerin hijyen kurallarına uymasıdır. Özellikle çocuklarla olan etkileşimlerde dikkatli olunmalıdır" diyerek halkı bilgilendirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, el-ayak-ağız hastalığının bulaşıcı olduğunu ve özellikle çocuklar arasında hızla yayıldığını belirti.

Dr. Toker, hastalığın belirtilerinin genellikle hafif olduğunu ancak bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti. Bu nedenle, hastalığın yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması ve hasta çocukların okula veya kreşe gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

El-ayak-ağız hastalığı, çocuklarda daha sık görülmekle birlikte erişkinlere de bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, hastalığın belirtilerine dikkat edilmesi ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Erken teşhis ve uygun tedavi ile hastalığın belirtileri hafifletilebilir ve yayılması önlenebilir.