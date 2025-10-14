İstanbul’un Fatih ilçesinde, turistleri hedef alan bir hırsızlık çetesi, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle suç işledi. İran uyruklu 56 yaşındaki K.A.,27 yaşındaki A.A. ve 25 yaşındaki S.K., para bozdurmak isteyen turistlerin paralarını el çabukluğuyla çaldı.

Topkapı Mahallesi’nde Lübnan uyruklu Y.K.’nın bin 400 doları çalınırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliği’nce başlatılan soruşturmada, şüphelilerin başka suçlara da karıştığı ortaya çıktı.

3 Mart 2025’te Özbekistanlı S.S.’nin 4 bin doları, 9 Nisan 2025’te Tunuslu S.B.S.’nin 500 eurosu, 10 Kasım 2024’te Ürdünlü H.O.’nun bin 400 doları ve 20 Temmuz 2024’te M.A.’nın bin 400 doları aynı yöntemle çalındı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. tutuklanırken, A.A. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarında, hırsızların turistlerin paralarını kontrol ediyormuş gibi yaparak çaldığı anlar net bir şekilde görülüyor.