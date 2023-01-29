Dış faktörlere bağlı olarak eller yıpranarak çatlar. Rahatsız eden el çatlakları kremlerle desteklenerek tedavi edilmelidir. Peki, El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Bu duruma; toprak, güneş, deniz ve kullanılan temizlik ürünleri de eşlik edebilmektedir. Ellere ne kadar özen gösterilse de özellikle kimyasal içerikli malzemeler ile uğraşıldığı zaman bu durumlarla sürekli karşılaşmak mümkün olacaktır. Peki, El çatlaklarına ne iyi gelir?

EL ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR?

-Gün içerisinde el yüzeyinin sıklıkla nemlendirilmesi önemlidir. Bununla beraber kişi yanında nemlendirici özellikteki kremleri bulundurmalıdır. Nemlendirici kullanılırken özellikle tırnakların da nemlendirilmesi gerekmektedir.

-Susam yağı, çay ağacı yağı, tatlı badem yağı gibi yağ özleri cilde iyi gelen yağlar içerisinde yer almaktadır. Soğuklarda ötürü ortaya çıkan el çatlaklarına karşı bu yağlar kullanılabilir.

-​​Genel olarak cildin ve ellerin çatlamasındaki en önemli neden, yeteri kadar su içmemektir. Cildin nemli tutulması adına gün içerisinde ortalama olarak en az 2 litre su içilmesi tavsiye edilmektedir.

-Kişi uyumadan önce ellerine zeytinyağı sürebilir. Zeytinyağı ile ellere masaj yapıp yedirmek, eldiven veya çorap giymek el çatlaklarına iyi gelecektir.

-Zeytinyağının bulunmaması halinde alternatif şekilde tereyağı kullanılabilir. Ellerde bulunan çatlaklara sürülecek olan tereyağı sayesinde çatlaklar ortadan kalkar ve ellere anında bir yumuşaklık gelir. Sürekli bir şekilde uygulanmasında ise cilt korunur.

ELLER NEDEN ÇATLAR?

-Düşük nem ve sıcaklık, cildin kurumasındaki en önemli nedendir.

-Bazı ilaçların cildi kurutması gibi yan etkileri vardır.

-Cilt devamlı şekilde neme maruz kaldığı zaman, cildin tahriş olmasına ve kurumasına sebep olabilir.

-Çamaşır deterjanı ve bulaşık deterjanı gibi pek çok ürün kimyasal içerebilir. Bu maddelerin, ellere zarar vereceği unutulmamalıdır.

-Sıcak suyun gereğinden fazla kullanılması, cildin nemini azaltmaya yardımcı olabilir.