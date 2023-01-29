29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Soğuk havalarda sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ellerimiz çok sık yıpranmaktadır. Dış etkenlere nedeniyle eller kurur ve çatlar. Çatlayan ellere çeşitli kremlerle bakım uygulanması gerekir. Peki, El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:20
Takip Et

El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?
+
Aa
-

Dış faktörlere bağlı olarak eller yıpranarak çatlar. Rahatsız eden el çatlakları kremlerle desteklenerek tedavi edilmelidir. Peki, El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Bu duruma; toprak, güneş, deniz ve kullanılan temizlik ürünleri de eşlik edebilmektedir. Ellere ne kadar özen gösterilse de özellikle kimyasal içerikli malzemeler ile uğraşıldığı zaman bu durumlarla sürekli karşılaşmak mümkün olacaktır. Peki, El çatlaklarına ne iyi gelir?

EL ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR?

-Gün içerisinde el yüzeyinin sıklıkla nemlendirilmesi önemlidir. Bununla beraber kişi yanında nemlendirici özellikteki kremleri bulundurmalıdır. Nemlendirici kullanılırken özellikle tırnakların da nemlendirilmesi gerekmektedir.

-Susam yağı, çay ağacı yağı, tatlı badem yağı gibi yağ özleri cilde iyi gelen yağlar içerisinde yer almaktadır. Soğuklarda ötürü ortaya çıkan el çatlaklarına karşı bu yağlar kullanılabilir.

-​​Genel olarak cildin ve ellerin çatlamasındaki en önemli neden, yeteri kadar su içmemektir. Cildin nemli tutulması adına gün içerisinde ortalama olarak en az 2 litre su içilmesi tavsiye edilmektedir.

-Kişi uyumadan önce ellerine zeytinyağı sürebilir. Zeytinyağı ile ellere masaj yapıp yedirmek, eldiven veya çorap giymek el çatlaklarına iyi gelecektir.

-Zeytinyağının bulunmaması halinde alternatif şekilde tereyağı kullanılabilir. Ellerde bulunan çatlaklara sürülecek olan tereyağı sayesinde çatlaklar ortadan kalkar ve ellere anında bir yumuşaklık gelir. Sürekli bir şekilde uygulanmasında ise cilt korunur.

ELLER NEDEN ÇATLAR?

-Düşük nem ve sıcaklık, cildin kurumasındaki en önemli nedendir.

-Bazı ilaçların cildi kurutması gibi yan etkileri vardır.

-Cilt devamlı şekilde neme maruz kaldığı zaman, cildin tahriş olmasına ve kurumasına sebep olabilir.

-Çamaşır deterjanı ve bulaşık deterjanı gibi pek çok ürün kimyasal içerebilir. Bu maddelerin, ellere zarar vereceği unutulmamalıdır.

-Sıcak suyun gereğinden fazla kullanılması, cildin nemini azaltmaya yardımcı olabilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
2
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
3
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
4
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
5
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
6
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Panik atak olduğunuzu nasıl anlarsınız?
﻿Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
﻿Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
﻿Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
﻿Define için kaçak kazıya 2 tutuklama
﻿Define için kaçak kazıya 2 tutuklama
﻿Define için kaçak kazıya 2 tutuklama
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.