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El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Eller soğuk ve sıcak koşullardan çok kolay etkilenip çatlayabilir. Düzenli el bakımı yapılarak ve doğru kremler kullanılarak el çatlakları tedavi edilebilir. Peki, el çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:40
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El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

El çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?
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Eller sıcak ve soğuk faktörlere bağlı olarak çatlayabilir. El çatlakların tedavisinde çeşitli krem ve el peelingleri tavsiye edilmektedir. Peki, el çatlaklarına ne iyi gelir? El çatlakları nasıl geçer?

Soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Bu duruma; toprak, güneş, deniz ve kullanılan temizlik ürünleri de eşlik edebilmektedir. Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve kanamasından ötürü sertleşmesi de karşılaşılan olaylardan birisidir. Bu yüzden ellere ne kadar özen gösterilse de özellikle kimyasal içerikli malzemeler ile uğraşıldığı zaman bu durumlarla sürekli karşılaşmak mümkün olacaktır.

EL ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR?

Gün içerisinde el yüzeyinin sıklıkla nemlendirilmesi önemlidir. Bununla beraber kişi yanında nemlendirici özellikteki kremleri bulundurmalıdır. Nemlendirici kullanılırken özellikle tırnakların da nemlendirilmesi gerekmektedir.

Susam yağı, çay ağacı yağı, tatlı badem yağı gibi yağ özleri cilde iyi gelen yağlar içerisinde yer almaktadır.

​​Genel olarak cildin ve ellerin çatlamasındaki en önemli neden, yeteri kadar su içmemektir. Cildin nemli tutulması adına gün içerisinde ortalama olarak en az 2 litre su içilmesi tavsiye edilmektedir.

Kişi uyumadan önce ellerine zeytinyağı sürebilir. Zeytinyağı ile ellere masaj yapıp yedirmek, eldiven veya çorap giymek el çatlaklarına iyi gelecektir.

Zeytinyağının bulunmaması halinde alternatif şekilde tereyağı kullanılabilir. Ellerde bulunan çatlaklara sürülecek olan tereyağı sayesinde çatlaklar ortadan kalkar ve ellere anında bir yumuşaklık gelir. Sürekli bir şekilde uygulanmasında ise cilt korunur.

Süt içerisine belli bir miktar papatya koyup, kaynatmak oldukça önemlidir. Süzgeçten geçirilen karışımın içerisine akhuş tohumu ve zeytinyağı ilave edilmelidir. Bu karışım ile ellere masaj yapmak, eldeki çatlakları giderecektir.

Bir cezve içerisinde bir tatlı kaşığı bal eritilerek, içine iki çorba kaşığı susam yağı ilave edilmelidir. Daha sonra bir çorba kaşığı badem yağı ve bir çorba kaşığı gliserin eklenmelidir. Krem kıvamına getirilmiş olan karışım, bir kavanoz içerisinde muhafaza edilebilir. Elde edilmiş olan krem gece uyumadan, ellere masaj yapılarak pamuklu eldiven giyip desteklenmelidir. Bu şekilde el çatlaklarından kurtulmak mümkündür.

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